شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء اللبنانى يصدق على قانون الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق مجلس الوزراء اللبنانى على قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجارى لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها فى الجريدة الرسمية.

جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التي عقدت اليوم فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والإعلام زياد مكاري والشباب والرياضة جورج كلاس والدولة لشئون التنمية الادارية نجلا رياشي والصناعة جورج بوشكيان والمالية يوسف خليل والاقتصاد والتجارة أمين سلام والاتصالات جوني القرم والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والبيئة ناصر ياسين والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى والصحة فراس الابيض والعمل مصطفى بيرم والاشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد صدق يوم الاثنين الماضي على قانون الموازنة واحالها لمجلس الوزراء، وذلك بعد جدل طويل في مناقشة المشروع بسبب نصوص تفرض ضرائب استثنائية على الشركات وتضاعف رسوم بعض الخدمات لأكثر من 10 أضعاف.

كما قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين العميد حسان عودة رئيسا لأركان الجيش اللبناني وترقيته لرتبة لواء.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، والتي عقدت بالسراي الكبير في مقر الحكومة اللبنانية. يأتي ذلك لسد الشغور في منصب رئيس أركان الجيش والمستمر منذ أكثر من عام بعد تقاعد اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان السابق، حيث ينص القانون اللبناني على أن يتولى منصب رئيس الأركان لواء بالجيش من الطائفة الدرزية. كما بحث المجلس أيضا الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان وعدوان إسرائيل وكل الضرورات الأمنية المطلوبة.. موضحا أن موضوع تعيين رئيس الأركان يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.

من جانب أخر بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وفد فرنسي أفكارا بشأن الوضع في الجنوب اللبنانى.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية وفدا فرنسيا ضم المدير العام للشئون السياسية في وزارة الخارجية فريدريك موندوليني والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو ونائب مدير شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية ايمانويل سوكه والسفير الفرنسي هيرفية ماجرو.

كما شارك في اللقاء المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر .

وأشار السفير ماجرو إلى أن الزيارة هي متابعة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قبل أيام، موضحا أن اللقاء تم خلاله طرح أفكار بشأن الوضع في الجنوب اللبناني دون أن يفصح عن طبيعة الأفكار التي تم تناولها.

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