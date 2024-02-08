شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: نجرى مشاورات لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الفرنسية، أنها تجري مشاورات لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كانا يستقلانها فى محافظة النبطية بجنوب لبنان.