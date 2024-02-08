شكرا لقرائتكم خبر عن قائد سلاح الجو الإسرائيلى: عشرات القطع الجوية تعمل الآن فى لبنان وستتحول لمئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلى أن عشرات القطع الجوية تعمل الآن في سماء جنوبي لبنان وستتحول إلى مئات عندما تصدر الأوامر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارات على الحى الشرقى في بلدة الخيام جنوب لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.