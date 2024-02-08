شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: مخزون الوقود فى مستشفى الأمل بخان يونس سينفد خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مخزون الوقود في مستشفى الأمل بخان يونس سينفد خلال 4 أيام فقط، مشيرا إلى أن حياة الجرحى بمستشفى الأمل بخان يونس في خطر جراء نفاد الأكسجين بالكامل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.