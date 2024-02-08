شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: نناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى.. وخارجية أمريكا: نحترم سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن المتحدث باسم الجيش العراقى أن اللجنة العسكرية الثنائية بين بغداد وواشنطن ستستأنف اعمالها الاحد المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستناقش جدولة إنهاء مهمة التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة في البلاد ، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

بينما أكدت الخارجية الامريكية على احترامها الكامل للسيادة العراقية وأن بغداد انتقدت هجمات الجماعات الموالية لإيران على القوات الامريكية، وأن ضربات القوات الامريكية ليست انتهاكا للسيادة العراقية بل تستهدف تحجيم قوة الجماعات الموالية لإيران وـنها ستواصل استهداف إذا استمرت فى تديداتها.