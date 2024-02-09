شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: 2395 مجزرة ارتكبها الاحتلال فى غزة خلال 125 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، مساء اليوم /الخميس/، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت خلال الـ 125 يومًا على التوالى ضمن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، 2395 مجزرة ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأفاد المكتب -فى مؤتمر صحفي- بأن الحرب على غزة أسفرت عن 35 ألف شهيد ومفقود، وصل منهم 27 ألفًا و840 شهيدًا المستشفيات، بالإضافة لـ 67 ألفًا و317 مصابًا.



وأوضح المكتب أن 12150 شهيدًا كانوا من الأطفال و8300 شهيد من النساء، و340 من الطواقم الطبية، بالإضافة لـ 46 شهيدًا من الدفاع المدنى و124 صحفيًا، لافتًا إلى أن 7 آلاف مازالوا مفقودين.



وأوضح المكتب أن قرابة 17 ألف طفل فلسطينى فى قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة، مجددا التحذير من تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التى كان يأكلها المواطنون شمال غزة.



وحمّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلى وحلفاءه وخاصة الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة أكثر من 400 ألف فلسطينى بمحافظة الشمال لخطر الموت نتيجة لسياسة التجويع والتعطيش والضغط على المدنيين والأطفال والنساء.



وقال:" شمال غزة يعيش حالة انعدام أمن غذائى ومائى ودوائي، حيث يمنع جيش الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة للمواطنين هناك".. مشيرا إلى أن جيش الاحتلال، نبش أكثر من 2000 قبر، فى 13 مقبرة فى محافظات قطاع غزة، وسرقت قوات الاحتلال أكثر من 300 جثمان من جثامين الموتى والشهداء فى هذه المقابر، كما قامت بإتلاف عشرات الجثامين، وسرقت أعضاءً حيويةً منها، ثم أرجعت بعضها، وتم دفنها فى مقابر جماعية جنوب قطاع غزة.



وأشار المكتب إلى أن مليونى نازح مازالوا يعيشون فى مئات مراكز الإيواء الحكومية وغير الحكومية فى جميع محافظات قطاع غزة، موضحا أن هؤلاء يعيشون حياة غاية فى الصعوبة والمأساوية ويتعرضون دوما للاستهداف.



وقال المكتب إن هناك أكثر من 700 ألف نازح مصابين بالأمراض المعدية نتيجة ظروف النزوح القاسية وفى ظل غياب الخدمات المخصصة للاجئين والنازحين من قبل المنظمات الدولية.. موضحا أن قوات الاحتلال حرقت خلال الحرب على غزة 3 آلاف وحدة سكنية بشكل كامل؛ وتجاوزت خسائرها عشرات ملايين الدولارات، ودمرت أكثر من 360 ألف وحدة سكنية.



وأكد أن الاحتلال ألقى على قطاع غزة أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات على منازل الآمنين، ودمر بها مئات آلاف الوحدات السكنية والمنازل الآمنة، كما دمّر الاحتلال 395 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، و447 مسجدًا و3 كنائس، وأخرج خلال الحرب 83 مستشفىً ومركزًا صحيًا عن الخدمة تمامًا.

واستهدفت قوات الاحتلال 150 مؤسسة صحية وأعاقها عن العمل، و122 سيارة إسعاف، إضافة إلى تدمير قرابة 200 موقع أثرى وتراثى بهدف مسح التاريخ والجغرافية الفلسطينية.

وقدر المكتب الخسائر التقديرية الأولية المباشرة لهذه الحرب الوحشية على قطاع غزة بما يتجاوز الـ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن الخسائر غير المباشرة فقد تجاوزت ذلك بكثير.. وطالب المكتب، كل المنظمات الدولية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى من أجل وقف الحرب، وملاحقة الاحتلال فى المحاكم الدولية.