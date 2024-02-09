شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة وقصف إسرائيلى متواصل جنوب غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة يرافقها قصف إسرائيلى متواصل جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن هناك فقصف اسرائيلى عنيف ومتواصل على دير البلح وسط القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.