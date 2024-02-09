شكرا لقرائتكم خبر عن جوترتش: لا بديل عن الأونروا في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، رفضه القاطع لتحويل الأموال المخصّصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، بأنّ العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة، مؤكدًا أنه لا توجد منظمة أخرى في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات. أسوأ لحظات الحياة أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن الأمم المتحدة باقية في القطاع من خلال الأونروا لتقديم ما يمكنها من مساعدات، مشيرًا إلى أن السكان يفضلون نصب الخيام فوق بيوتهم المهدمة على الانتقال إلى خارج القطاع.

وأفاد أبو حسنة، أن أهل القطاع يعيشون أسوأ لحظات حياتهم في ظل أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، واستمرار تدفق النازحين إلى مدينة رفح والحدود الفلسطينية المصرية، محذرًا من تداعيات عملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح.