شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يصل نواكشوط فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، الخميس، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط فى زيارة رسمية.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية -فى بيان صحفى- أن عطاف يحمل رسالة خطية من الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون إلى نظيره الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى.

وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المستمر والتشاور المنتظم بين قائدي البلدين، بُغية تعزيز الديناميكية الإيجابية اللافتة التي تشهدها العلاقات الجزائرية -الموريتانية، وإمدادها بكافة مقومات الاستدامة والنجاح، وكذلك المساهمة في كل ما يدعم الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي.