شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يتفقد الخطوط الأمامية للقوات بأُم درمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات المقاتلة بمنطقة أم درمان.

وقال إعلام مجلس السيادة - إن الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، كان في استقبال رئيس مجلس السيادة حيث قدم العطا تقريرا مفصلا عن سير العمليات من قيادة المتحركات، كما تفقد القائد العام بعض المواقع العسكرية والمدنية التي شهدت تدافعا عفويا من المواطنين .

وشدد رئيس مجلس السيادة القائد العام على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين.

وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام أن القوات المسلحة والشعب في خندق واحد لاستئصال سرطان المليشيا المتمردة ومرتزقتها .

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولات القائد العام التفقدية للقوات المسلحة التي تخوض حرب في جبهات عدة.