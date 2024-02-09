شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤكد ضرورة تعزيز قدرات الجيش ووقف الخروقات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المُتكررة وتعزيز قدرات وعدد القوات المسلحة اللبنانية.

وقال بوحبيب، في تصريحات صحفية، عقب عدة لقاءات دبلوماسية، الخميس إن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات الحفاظ على حقوق لبنان واستعادة ما تبقى من مناطق تحتلها إسرائيل.

وأضاف أن الإهتمام اليوم بحماية لبنان وعودة أبناء المناطق الحدودية إلى منازلهم مرة أخرى.