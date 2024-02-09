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القيادة الوسطى الأمريكية تكشف تفاصيل قصف زوارق حوثية في اليمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن 7 ضربات ضد 4 زوارق مُسيرة تابعة للحوثيين و7 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق تجاه البحر الأحمر.

وأوضحت "سنتكوم" -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/- أن قواتها رصدت هذه الزوارق والصواريخ في مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن هذه الضربات تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمانا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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