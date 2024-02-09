تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا" بمشاركة ليبية ودولية واسعة

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دبي - محمود عبدالرازق - يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.
5 فبراير, 19:27 GMT
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
1/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
2/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
3/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAالملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
4/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
1/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
2/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
3/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
4/4
© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA
الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا
وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ العام 2011، في ظل مساعي أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتدفع دول الجوار عبر رعاية المشاورات والملتقيات بين الأطراف الليبية، نحو تهيئة الظروف الملائمة من أجل التوافق الليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة الانقسام المستمر.