شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية بألبانيا واليمن وكينيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الاثنين، 199 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة فييري بجمهورية ألبانيا، استفادت منها 199 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في ألبانيا للعام 1445هـ.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 سلة غذائية في 35 محافظة ألبانية يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الشيخ حسن ألينادو، وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وذلك بالعاصمة نيروبي.
ويأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 5.300 سلة غذائية في 35 محافظة ألبانية يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
مساعدات غذائية بمحافظة سقطرىووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.687 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريتي حديبو وقلنسية في محافظة سقطرى بالجمهورية اليمنية، استفاد منها 11.809 أفراد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في الجمهورية اليمنية لعام 1445.
25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية كينياسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كينيا البالغة 25 طنًا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الشيخ حسن ألينادو، وعدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وذلك بالعاصمة نيروبي.
ويأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.