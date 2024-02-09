شكرا لقرائتكم خبر عن جنسيات مختلفة.. المغرب يعلن إنقاذ 57 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وحدة تابعة للبحرية المغربية اليوم إنقاذ57 مهاجرًا غير شرعي، في عرض ساحل إقليم طرفاية.

وأشارت إلى أنهم من جنسيات مختلفة، وكانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري. مكافحة الهجرة غير الشرعية القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أفادت في بيان اليوم، أنهم أسعفوا هؤلاء الأشخاص، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم للقيام بالإجراءات المعمول بها.

قبل يومين كان أنقذ المغرب أيضا 93 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، في عرض ساحل إقليم طانطان.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان، أن وحدة تابعة لمراقبة السواحل المغربية أنقذت مهاجرين كانوا على متن قارب. 7 نساء وطفلين ولفتت إلى أن هذا القارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري، مذكرة أنهم أُسعفوا، قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.

كانت أنقذت وحدة تابعة لخفر السواحل المغربية في عرض ساحلي إقليمي طرفاية وبوجدور، 31 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية.

وكان بينهم 7 نساء وطفلين، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

