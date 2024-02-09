مراسل "الخليج 365": هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مراسل "الخليج 365" في محافظة دير الزور، أن انفجارات عنيفة سُمعت أصواتها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة.

وأضاف المراسل أن 3 صواريخ أصابت عمق القاعدة وحققت إصابات مباشرة داخلها، رغم محاولة الدفاعات الجوية الأمريكية التصدي لها، دون جدوى.

وكانت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور الشرقي، قد تعرضت مساء أمس لهجوم مشابه.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في سوريا، يوم أمس الخميس، بأن سربًا من الطائرات المسيرة الانتحارية شنت ضربات على الجيش الأمريكي في قاعدة له في أحد حقول النفط السورية.