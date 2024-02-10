شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد تمسك بلاده بوحدة الدولة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، الجمعة، تمسك بلاده بوحدة الدولة الليبية، مضيفا أن كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيدا.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله وزير لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في قصر قرطاج؛ لبحث نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا، التي انعقدت بالكونغو برازافيل يوم 5 فبراير الجاري..وذلك وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد الرئيس التونسي أن موقف بلاده ثابت من أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا خالصا ينبع من إرادة الشعب وحده، مضيفا أن بعض المؤتمرات عقدت في غياب ممثلين عن الشعب الليبي ولم تتوصل لأي حل.

وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس التونسي بضرورة التنسيق بين البعثات التونسية في الخارج والإدارات المعنية في تونس حتى يتم التسريع في إسداء الخدمات للمواطنين التونسيين في الخارج في أسرع الأوقات وأفضل الظروف.