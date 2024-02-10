شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب محافظة أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، حدوث هزة أرضية في محافظةأربيل

وذكرت الوزارة في بيان أن الهزة الأرضية سجلت اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:05:39 بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،2) درجة وتبعد(21) كم شمال شرق سيدكان من محافظة اربيل . "

وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".