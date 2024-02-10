شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: الاحتلال دمر 70% من البنية التحتية لغزة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: أن "تدمير 70٪ من البنية التحتية لغزة على يد الاحتلال، ونحن هنا لانتحدث فقط على شبكات المياه والصرف والكهرباء فقط، بل نتحدث عن البنية الاجتماعية أيضا".
وتابع:"نتحدث عن تدمير 11 جامعة، و205 مدرسة، و34 مستشفى خرجت تماما عن الخدمة، علاوة على 65 مركز طبي، وتدمير 65 من المساكن تدميرا كاملا، فنحن نتحدث عن وضع ومعطيات في شدة الخطورة".
وواصل:"إذا توفرت الإمكانيات المادية لإعادة إعمار غزة، وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وهي لم تكن الحال المثلى، لأن قطاع غزة فرض عليه حصار جائر لمدة 16 عام، فنحن نحتاج إلى من 20 إلى 25 عامًا".
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