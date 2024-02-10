اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح

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الرياض - كتب موسى القحطاني - "حماس": على المؤسسات الأممية والحقوقية توثيق جريمة الجيش الإسرائيلي بحق الطفلة هند رجب السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

"كتائب القسام" تعلن تصفية 7 جنود إسرائيليين من الـ"مسافة صفر" شرق خان يونس السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

مسؤول إسرائيلي يكشف موعد نتنياهو لنهاية العمليات العسكرية في رفح السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

الرئاسة المصرية ردا على بايدن: فتحنا معبر رفح دون قيود السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

الأردن يحذر من خطورة إقدام الجيش الإسرائيلي على استهداف رفح السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

هجوم مصري عنيف على بايدن بعد وصفه السيسي بـ"الرئيس المكسيكي" السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

بعد رأس الحكمة.. مصر تطرح أرضا جديدة قرب تيران وصنافير السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

قرقاش: الإمارات ماضية بطريقها ولن نلتفت إلى من لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

فيديو.. قتيلان بسقوط طائرة خاصة على طريق سريع واصطدامها بسيارتين السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

وزير خارجية إيران: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

أردوغان يزور مصر قريباً.. هل تغير أنقرة سياساتها الخارجية؟ السبت ، ١٠ فبراير ٢٠٢٤

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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