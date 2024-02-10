شكرا لقرائتكم خبر عن القياد المركزية الأمريكية تكشف عن قصفها لأهداف حوثية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القيادة الوسطى الأمريكية، عن أن قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) نفذت "ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين سطحيتين متنقلتين بدون طيار (USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن. وصاروخ كروز متحرك للهجوم الأرضي (LACM) جاهز للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر"

وقالت في بيان اليوم السبت: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ والمركبات الأمريكية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة، ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية."