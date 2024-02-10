شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: استعدادات الاحتلال لاقتحام مدينة رفح إمعان فى قتل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام مدينة رفح فى قطاع غزة يستهدف الإمعان فى القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطينى وتهجيره قسرا و دليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وحذرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم /السبت/، من أن هذا الإجرام الهمجى ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم فى المنطقة تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال الاسرائيلي، داعية فى الوقت نفسه المجتمع الدولى ومجلس الأمن للقيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربرى وحماية الشعب الفلسطينى الأعزل من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد أعلن الأربعاء الماضى أنه أمر الجيش بالتحضير للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة فى جنوب القطاع، والتى تضم حوالى مليون ونصف المليون نازح منذ اندلاع حرب غزة فى أعقاب حادثة "طوفان الأقصى" التى وقعت فى السابع من أكتوبر 2023.