شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ميناء رفح البري يستقبل 26 مصابًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 26 مصابًا و43 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أنه تم السماح بدخول 415 مسافرًا من الجانب الفلسطيني من رفح جنوب قطاع غزة إلى الجانب المصري.

كما تم السماح بعبور 8 فلسطينيين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني عبر ميناء رفح البري.