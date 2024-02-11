جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتين في نابلس بالضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت قريتي روجيب ودير الحطب في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية داهمت وحاصرت عدداً من المنازل في روجيب، واندلعت مواجهات، وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص وقنابل الصوت، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي قرية دير الحطب شرق نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية بعض المنازل، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات.