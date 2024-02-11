شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الإماراتية": استشهاد ثلاثة من منتسبينا في هجوم إرهابي بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء السبت، استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هؤلاء كانوا يؤدون مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، التي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وأعربت وزارة الدفاع عن خالص العزاء لذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة مواصلة دولة الإمارات عملية التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم.