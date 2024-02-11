الخليج اليوم .. بحضور عالمي واسع.. الإمارات تستضيف القمة العالمية للحكومات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستضيف الإمارات القمة العالمية للحكومات 2024، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفدا حكوميا و85 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس، وحاكم دبي، بضيوف البلاد المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق غدا في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وأكد بن زايد، أن بلاده "مستمرة في بذل جهودها لتطوير التعاون بين حكومات العالم، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب عملا مشتركا، والتزاما جماعيا بصياغة رؤى موحدة للعبور إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا".

وقال إن : "القمة العالمية للحكومات تمثل دعوة مسؤولة من الإمارات إلى العالم أجمع من أجل الحوار وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الأفكار الجديدة، والطاقات المبدعة القادرة على بلورة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل".

من جانبه، أكد حاكم دبي أن "القمة العالمية للحكومات، تحولت عبر 11 عاما إلى ملتقى عالمي فريد لتوليد الأفكار الملهمة، والاحتفاء بقصص النجاح، وترسيخ الجانب المعرفي في العمل الحكومي، لتمكينه من مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل".

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2024، أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 120 وفدا حكوميا وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتشهد القمة عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، كما تستضيف نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية.