الخليج اليوم .. مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم بالصومال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت مصر تعازيها للإمارات والبحرين بالضحايا الذين سقطوا جراء هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إماراتيين وضابط بحريني أثناء قيامهم بمهمة تدريب بقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تقدم مصر خالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشيو، وذلك في أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية".

وأضاف البيان: أن "مصر أعربت عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين متمنية الشفاء للمصابين".

وتابع البيان: إن "مصر تؤكد على دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف" داعية إلى "تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه".

وكانت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.