شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: الوضع الصحي في مستشفى الأمل بخان يونس كارثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع الصحي في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس كارثي، خاصة بعد اقتحام الدبابات الإسرائيلية له، والاعتداء على الكوادر الطبية واعتقال العديد منهم.

وأكد نفاد معظم الأدوية من المستشفى الذي تحيط به الدبابات الإسرائيلية والقناصة، ويقتلون كل متحرك في أقسام المستشفى. استشهاد 14 من الكوادر الطبية

كما وثق الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 14 من كوادره الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أثناء محاولتهم الوصول للشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي جنوب قطاع غزة كارثي مع اكتظاظ مدينة رفح بنحو مليون ونصف فلسطيني، معظمهم نزحوا من منازلهم من شمال ووسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف وحصار مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. استشهاد وإصابة العشرات وذكرت أن هذا أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في أثناء محاولتهم الوصول لمستشفيات الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووثقت استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين في باحة مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية، كما يوجد داخل المجمع 300 من الكوادر الطبية و450 جريحًا ومريضًا، ونحو عشرة آلاف نازح تحاصرهم الدبابات الإسرائيلية.