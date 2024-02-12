شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يناقش جدول زمني لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي فى أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن اجتماعات اللجنة العسكرية العراقية العليا، مع قوات التحالف الدولي، تهدف لصياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم /داعش/ الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية".

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " أن اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد الأحد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية". وأشار الناطق العسكري العراقى إلى أنه "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة" .

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