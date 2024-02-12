شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام في حكومة اليمن يدعو المجتمع الدولي لادانة الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لجرائم الحوثيين وسياسات التهجير القسري للمدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.



وأدان الإرياني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استمرار الحوثيين ، فرض حصار مطبق على القرى اليمنية بمحافظة إب، وقطع إمدادات المياة، لليوم السادس على التوالي بعد أن قامت بتسيير حملة مسلحة وتفجير منازل المواطنين وقتلهم واعتقال (60) من المواطنين اليمنيين بينهم 5 نساء، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب.



وأوضح أن الحوثيين سبق وأن قامت بالاعتداء على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومارست بحق أبنائها الفضائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من إيران، كاشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش".



وأشار الارياني إلى أن منظمات حقوقية دولية وثقت قيام الحوثي بتفجير (900) من منازل القيادات اليمنية والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، متخذة من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، لتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.