شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 7 وإصابة 14 آخرين داخل مجمع ناصر الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاذ الطعام لدي الطواقم الطبية والمرضي والنازحين في مجمع ناصر الطبي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "الصحة الفلسطينية": استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.