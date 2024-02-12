شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر وأبو مازن يبحثان مستجدات الأوضاع بغزة واتساع دائرة العنف بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى على مستجدات المسارات الدبلوماسية والقانونية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة، والوصول لحل نهائى وشامل للقضية الفلسطينية، فيما أكد الشيخ تميم موقف قطر الثابت والداعم للشعب الفلسطينى الشقيق لنيل حقوقه المشروعة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء أمير قطر مع الرئيس الفلسطينى، الذى يزور قطر حاليا، حيث بحثا مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، واتساع دائرة العنف فى المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة بما يمهد لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، إلى جانب استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني.

وشدد أمير قطر على استمرار العمل على مسارات الوساطة الدبلوماسية الرامية لوقف الاقتتال الدائر فى غزة والضفة الغربية والأراضى المحتلة، مرحبا بجهود حل الانقسام، متمنيا لها أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية.