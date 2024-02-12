"القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "القسام" على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 10 جنود من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وذكرت "القسام" في بيان لاحق: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تحرير اثنين من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وضعهما الصحي جيد.

وفي السياق نفسه، أعلنت كتائب "القسام"، يوم أمس الأحد، مقتل 2 من الأسرى الإسرائيليين وإصابة آخرين بسبب القصف الإسرائيلي.

وذكرت "القسام" في بيان لها: "القسام تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرى".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز، يوم الجمعة الماضية، للجيش بتجهيز خطتين لإخلاء السكان من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، ولعملية عسكرية في المنطقة.

وذكر نتنياهو في بيان، أنه "لا يمكن تحقيق هدف الحرب، الذي يتمثل في تدمير حماس، مع وجود 4 كتائب تابعة للحركة في رفح"، مشيرًا إلى أنه "كما هو واضح أن عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.