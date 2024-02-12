بوريل يحث المجتمع الدولي على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - أمستردام - الخليج 365. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لا يسمع لأحد ويريد إخلاء غزة. إلى أين؟ لا أحد يعلم، يجب إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حال قررت الدول والمجتمع الدولي أن ما يحدث مذبحة وأن تل أبيب قتلت الكثير، ولا نعلم ما هو الكثير بالنسبة لهم".
ولفت بوريل إلى تباين ردود أفعال الدول الأوروبية تجاه وقف إطلاق النار في غزة، وبشأن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضاف: "لا دلائل واضحة وحقيقية حول مزاعم انخراط موظفي وكالة "الأونروا" في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على إسرائيل".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.