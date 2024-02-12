شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يؤكد تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية بسبب العدوان على رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الدكتور هشام مهنا تدهور الأوضاع في مدينة رفح جنوبي غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في ظل تكدس أكثر 1.5نازح فلسطيني.



وقال مهنا ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين "إن النازحين في رفح الفلسطينية أصبحوا منعزلين بشكل كامل عن الوصول للخدمات الأساسية التي تمكنهم البقاء على قيد الحياة كالغذاء والدواء وخدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي مع تفشي العديد من الفيروسات الفتاكة من بينها الكورونا والانفلونزا والتهاب الكبد الوبائي مع صعوبة ا

لوصول إلى الرعاية الصحية ؛ مما يجعل الوضع الإنساني والصحي في تدهور مستمر، وذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة".

وحذر المسؤول الدولي من شن إسرائيل أي عملية برية على الأرض أو تصاعد الهجمات على مدينة رفح الفلسطينية ، خاصة مع عدم وجود أى أماكن آمنة في قطاع غزة .. مستنكرا بشدة القصف الإسرائيلي أمس على رفح والذي أسفر عن سقوط العشرات من بينهم نساء وأطفال.



وأشار مهنا إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمستشفيات خان يونس في ظل نفاذ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الدخول إليها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها..نافيا في الوقت نفسه المعلومات التي أفادت بإبلاغ إسرائيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجلاء المدنيين من رفح إلى خان يونس قبل بدء العملية العسكرية.