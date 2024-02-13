شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إسرائيل لم تزودنا بأية أدلة حول مزاعم تورط موظفينا فى هجمات 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن إسرائيل لم تزود الوكالة بأية أدلة بشأن مزاعم تورّط موظفين بها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي والمعروفة بطوفان الأقصى.

وقال لازاريني في بيان صادر عنه إن "ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر هي مجرد مزاعم"، مضيفا: "إسرائيل لم تزودنا بأي معلومات أو أدلة بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر".

وتابع "بدأنا تحقيقا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها".

وأكّد أنه "تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس، وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين"، متابعا "هناك نقصا في الغذاء، وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "نشعر بقلق متعاظم بشأن العمليات العسكرية في رفح".

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