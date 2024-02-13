شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين وبلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بسماع دوي صفارات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، تزامنًا مع تمركز قوات الاحتلال بمحيط المدينة.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، في الساعات الأولى من اليوم الـ 130 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي اليوم السابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية - قتل 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، كما قالت، إنها نصبت كمينًا لقوة إسرائيلية، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهته، أكد جيش الاحتلال إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.