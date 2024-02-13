الخليج اليوم .. عباس: ننسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يتم التنسيق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وخلال لقائه في العاصمة القطرية الدوحة مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، استعرض الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحذر عباس من "المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تؤوي أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني لجأوا من شمال القطاع ووسطه"، مؤكدا "ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية لإلزام إسرائيل بوقف حربها المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هجومها على مدينة رفح الذي إن نُفذ، فسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر بشعة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، في تكرار لنكبتي 1948 و1967 اللتين لن نسمح بتكرارهما مهما حصل".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتعرض لجرائم قتل وتطهير عرقي وتمييز عنصري يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون، يجب وقفها فورا، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف منع الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة".

وأشاد بـ"جهود دولة قطر في السعي إلى وقف العدوان، ودعم الشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية"، مؤكدا "التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في سبيل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم الموقف الفلسطيني الرسمي الساعي إلى إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

المصدر: "وفا"