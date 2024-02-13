شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: استقرار سوق النفط ناجم عن التعاون بين أعضاء أوبك بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الاستقرار الذي نراه في سوق النفط ناجم عن التعاون المثمر بين أعضاء أوبك بلس .



وأوضح المزروعي أن السوق النفطية دائما في تغير والعالم يمر بتحديات جيوسياسية ، ومن الطبيعي أن نرى تذبذبا ولكن الاستقرار الذي نراه ناتج عن التعاون المثمر بين أعضاء أوبك بلس وثقة الدول المشاركة في تقييم هذا التحالف للمتغيرات .



وأشار الى أن الخوف ليس من كثرة الاستثمارات في النفط ولكن الخوف ألا تكون هذه الاستثمارات مستدامة ، والعالم يحتاج أن يستثمر باستمرار في النفط، لأننا نفقد ما يقارب من 8 % وأكثر من النفط المنتج حاليا في بعض الدول .



وأكد أن النمو في دول العالم سيكون أفضل خلال عام 2024، مما سيحفز الطلب على النفط، وقال إنه ليس قلقا من زيادة إنتاج بعض الدول من النفط، لأن هناك بالمقابل انخفاض في إنتاج دول أخرى.



وشدد على أن الامارات ملتزمة بقرار أوبك و أوبك بلس المتعلقة بإنتاج النفط ، وقال " إذا نظرتنا ليست فردية وإنما جماعية، وعندما نتخذ قرارات تكون لها فائدة على السوق وتفيد كذلك المستهلكين وليس المنتجين فقط ".