شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية: الرئيس عبد اللطيف رشيد لم يطلب زيارة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، نبأ تقديم الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد طلباً لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الرئاسة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن إحدى القنوات الفضائية بثت من خلال أحد برامجها معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة وتتعلق بما اسمته طلبا من رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن.

وأوضحت أن الرئيس عبد اللطيف لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن الرئاسة العراقية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة خصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة للعراق، حيث تمت إدانة عمليات القصف التي استهدفت مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي.