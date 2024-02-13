شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ستة فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.



واستشهد رجل وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.



واستشهد رجل وأصيب آخران في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين عند مفترق اللبابيدي غرب مدينة غزة، فيما أصيب عدد من الأشخاص في قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة الصناعة.



وفي وقت سابق، استشهد 4 أشخاص جراء استهداف الاحتلال سيارة مدنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال محيط الكلية الجامعية ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد، ومصاب، من منطقة أبراج الندى شمال المدينة.



وفي خان يونس جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي، وطالبت النازحين المتواجدين داخله بإخلائه والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية فقط، بالتزامن مع إطلاقها الرصاص تجاه كل من يتحرك في المكان، كما هدمت السور الشمالي للمجمع.



وأعدمت قوات الاحتلال شابا بعد أن اعتقلته وأجبرته على الدخول إلى مجمع ناصر الطبي وهو مكبل اليدين لإبلاغ المواطنين النازحين بإخلائه، وعند عودته أطلقت الرصاص صوبه ليسقط شهيدا.



واستشهدت طفلة كانت تتلقى العلاج داخل المجمع بعد توقف المولدات بسبب نقص الوقود.. كما استشهد وأصيب عدد من النازحين برصاص قناصة الاحتلال خلال مغادرتهم المجمع.



وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان الطفل خالد أبو طعيمة الذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال أمام مدرسة الأمل في خان يونس، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



وفي رفح جنوب القطاع، أصيب عدد من الأشخاص في غارات شنها الاحتلال على منطقة تلة زعرب غربا، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في بلدة الشوكة شرقا، وأصيب عدد من المواطنين بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال المُسيّرة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية للمدينة.



كما قصف طيران الاحتلال أرضا زراعية قرب بلدة الزوايدة وسط القطاع.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 28473، بالإضافة إلى 68164 جريحا.. وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.