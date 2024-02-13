قيادي سوداني: الخطاب التصعيدي لحميدتي يهدف إلى تحريك الأوضاع بعد رفض البرهان للتفاوض

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصطفى، في حديثه لـ"الخليج 365"، إنه "بعد استيلاء قوات الدعم السريع على غالبية مدن دارفور وتمددها حتى واد مدني، علاوة على سيطرتها على أغلب مساحة ولاية الخرطوم، جعل الجيش السوداني بكل تأكيد يشعر بهزة عنيفة تشمل كل أركانه، وتجعله في موقف الأضعف على طاولة المفاوضات، لذلك صرف الجيش النظر عن المفاوضات حتى يستعيد جزءا من المدن التي أصبحت تحت سيطرة الدعم السريع، ليجلس على طاولة المفاوضات وهو أقوى".

وأضاف مصطفى أن "ما حدث من قبل الجيش بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة واد مدني وأغلب مدن وقرى الجزيرة، يذكرني بالذي حدث إبان مفاوضات نيفاشا، حين استولت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على مدينة توريت، وصرح الرئيس حينها، عمر البشير، بعدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات ما لم يتم استعادة توريت، وقد كان له ما وعد به".

10 فبراير, 09:11 GMT

وتابع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أنه "بعد عمليات واد مدني وسيطرة الدعم السريع عليها وعلى أغلب مدن وقرى الجزيرة، حدث هدوء نسبي في كل الجبهات ماعدا أم درمان وبعض المناوشات بالقرب من مدينة سنار، وكذلك بعض الاشتباكات المحدودة في أطراف مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، مما أوحى بأن هنالك شعور رضى لقادة الدعم السريع عن موقفهم الميداني واستعدادهم للتفاوض وعدم رغبتهم في التوسع أو في المزيد من العمليات".

وأضاف مشيرا إلى أن "الرضا الذي غمر قادة الدعم السريع، ربما نتج عما تم الاتفاق عليه بين الدعم والحركة المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، في أديس أبابا، إضافة إلى مناشدات بعض دول الإقليم والمنظمات الدولية والإقليمية بعدم التوسع في العمليات نسبة للوضع الإنساني في السودان، وكذلك نسبة للتجاوزات الكبيرة التي حدثت في مدني ونيالا وحتى الخرطوم من نهب وانتهاكات أخرى".

وأوضح محمد مصطفى أنه "بعد مرور 54 يوما من استيلاء قوات الدعم السريع على مدني وتجميد السودان عضويته في الإيغاد وتوقف منبر جدة وكل المبادرات، ماعدا بعض التحركات البطيئة من بعض الدول، فإن الخطاب التصعيدي من جانب قائد الدعم السريع، فكأنه أراد أن يلقي حجرا في بركة الوسطاء الساكنة، وكأنه أراد أن يقول للذين وعدهم بالهدنة غير المعلنة نحن في حل عن تلك الهدنة، والبديل هنا بكل تأكيد هو زيادة وتيرة الحرب والعودة إلى خيار الحسم العسكري".

وأكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن "غالبية المهتمين والمراقبين للشأن السوداني يعولون على منبر جدة، بالإضافة لبعض الدول المؤثرة على الطرفين كمصر وجنوب السودان وكينيا، يفضلون إجراء لقاء مباشر بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع، لإعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد، ليدخل الطرفين بعده مباشرة في مفاوضات جادة تحقق الحل النهائي للأزمة".

وأعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم الأحد الماضي، أن قواته حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان، وتنتظر مزيدا من الانتصارات، في الأيام المقبلة، بحسب قوله.

وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الحرب في السودان ستنتهي لصالحنا قريبا جدا"، مشيرا إلى أن قواته "وافقت على السلام من أجل السودان، لكن الطرف الآخر اختار الحرب".

وخاطب قائد قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالقول إن "طائراتكم ومسيراتكم، التي أيتيتم بها أسقطناها وستنتهي"، مشيرًا إلى أن رسالته لقواته بـ"ضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء"، بحسب تعبيره.

5 يناير, 19:50 GMT

وتتواصل منذ 11 شهرا، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.