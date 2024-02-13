شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الإجتماعية في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الإجتماعية في لبنان اليوم، وذلك في احتفال أقيم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور عدد من الوزراء والنواب والسفراء الأوربيين والعرب.



وتتضمن الخطة حلولا استثنائية لحماية الفئات الاجتماعية المهمشة والمحتاجة والحفاظ على الطبقة الوسطى التي تشكل الوازن الفعلي داخل المجتمع، حيث تعمل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تنفيذ استراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان.



شارك في إطلاق الخطة وزراء الشئون الاجتماعية هكتور حجار والعدل هنري خوري والاقتصاد والتجارة أمين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والصحة فراس الأبيض والاتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وسفراء الاتحاد الاوروبي ساندرا دي ول وهولندا هانس بيتر فاندر وود والنرويج مارتن يترفيك وسلطنة عمان أحمد محمد السعيدي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل اليونيسف ادوارد بيجبيدر والمسئولة الإقليمية لمنظمة العمل رولا جردات.



وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر قبل أشهر خطة استراتيجية الحماية الإجتماعية في لبنان.