إندونيسيا تستنكر عدوان إسرائيل على غزة وتدعو لوقف إطلاق النار

القاهرة - سامية سيد - استنكر نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسى محمد هداية نور بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة، مؤكدا سعى بلاده لإنهاء العدوان الإسرائيلى على القطاع.

وقال نور الثلاثاء إن "جاكرتا تبذل كل ما فى وسعها من خلال منظمة التعاون الإسلامى لإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة"، مناشدا المجتمع الدولى والإسلامى والإنسانى والحقوقى بذل قصارى الجهد فى إطار العمل الجماعى لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى التداعيات والآثار السلبية الناجمة عن أزمة غزة على دول العالم أجمع، مشددا على رفض بلاده لكافة أشكال الاستعمار والاحتلال بحق الشعب الفلسطينين موضحا أن جاكرتا تعمل من خلال علاقاتها الجيدة مع حلفائها، وخاصة مع الولايات المتحدة، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى المباحثات المكثفة التى أجرتها بلاده مع الجانب الأمريكى، لمناقشة المبادرات التى من شأنها أن تنهى العدوان الإسرائيلى المتواصل على المدنيين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وبما يؤدى إلى حل الدولتين.