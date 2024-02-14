شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وإيطاليا يبحثان التعاون الأمنى وإعادة بناء قدرات الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، الثلاثاء مع رئيس أركان الجيش الإيطالي الأدميرال جوزيبى كاڤو دراجونى، سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين، والمساهمة الإيطالية فى إعادة بناء قدرات الجيش الصومالي، وجهود إيطاليا في دعم الحكومة الفيدرالية للقضاء على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الاجتماع، حضره قائد القوات المسلحة الصومالية اللواء إبراهيم شيخ محي الدين، ومسؤولون صوماليون آخرون.