شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: لا نشكل خطراً ننأى بأنفسنا عن أى صراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجى، الثلاثاء، أن بلاده لا تشكل خطراً على أي بلد، وأنها تريد أن تنأى بنفسها عن أي صراع.

وقال المسئول العراقي -في كلمة عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الدولي لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والمنعقد في نيويورك حسبما ذكرت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - إن تبنى العراق مشروع إقرار اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، يأتي إيمانا وحرصاً منه على إحلال السلام والتعايش السلمي على المستوى العالمي والإقليمي".

وأضاف "العراق لايشكل خطراً على أي بلد وهو بذات الوقت يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراع، وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه".

وحول تطورات الأوضاع في غزة، أكد الأعرجي موقف بلاده الثابت مما يحدث في غزة من عمليات القتل والإبادة للأطفال والنساء والأبرياء العزل، وضرورة أن يوقف المجتمع الدولي هذه المجازز وإلا فلا أمن ولا استقرار من دون إنصاف الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة ذات السيادة.