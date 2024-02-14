شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إمكانيات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما خاصة تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما تناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات وأهميتها في إثراء الحوار العالمي حول حكومات المستقبل بما يعزز العمل الحكومي لمصلحة التنمية في العالم أجمع.