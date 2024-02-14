شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى السنوار .. قيادى حماس يكشف عجز الاستخبارات الاسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن هناك عشرات الأنفاق تحت خان يونس منها أنفاق لإقامة قيادة حركة حماس، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي تقاتل عناصر حماس في خان يونس وتم اعتقال مقربين من زعيم حركة حماس يحيى السنوار ونحقق معهم".

وكشف يحيى السنوار عن عجز الاستخبارات الإسرائيلية بعدما فشلت فى الوصول إلى مكانه، حيث شدد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلى على أن قوات الجيش الإسرائيلي تصر على الوصول إلى يحيى السنوار .

وكانت قد أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم استهداف ناقلة جند ثانية بقذيفة أخرى.

وأضافت في بيان "تمكن مجاهدو القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو شرق حي الزيتون في مدينة غزة".

كما أعلنت كتائب القسام تفجير 3 أنفاق مفخخة في قوات مشاة إسرائيلية بمنطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.