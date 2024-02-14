مقاتلات إسرائيلية تبدأ تنفيذ "موجة هجمات واسعة" على الأراضي اللبنانية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على منصة "إيكس": "بدأت طائرات الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات في الأراضي اللبنانية".

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي ننفذ غارات على أطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا في قضاء جزين جنوبي لبنان.

كما أفادت الوكالة بوقوع إصابات نتيجة هجوم للطيران الإاسرائيلي على مبنى على طريق عدشيت جنوبي لبنان.

وأوضح مراسل "الخليج 365": الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدفت بلدات الصوانة، عدشيت، الشهابية، وبصليا.

ووفقل للمراسل، فإنه "في عدشيت استهدفت الغارات الإسرائيلية مبنى مؤلف من 3 طوابق مما أدى إلى وقوع إصابات، وأصيب شخص لبناني وزوجته السورية مع طفليهما في الغارة على بلدة الصوانة جنوبي لبنان".

وأشار المراسل نقلا عن الدفاع المدني اللبناني: مقتل امرأة وطفليها في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الصوانة جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.

وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.

ونقلت القناة عن رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا: "نحن نعلم أنه كان هناك سقوط (صورايخ)، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى أتحقق من البيانات. قبل شهر، شهدنا حادثة مماثلة في منطقة القيادة الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى هناك درجة زيادة (بالصواريخ) معينة في هذه الحالة".

وأفادت القناة، أنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُطلق وابل كثيف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية، وتم رصد إصابة مباشرة في صفد. وأصيب 7 أشخاص، 2 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة. يقوم فريق "نجمة داود الحمراء" بتحديث معلومات عن الضحية التي تم العثور عليها خلال عمليات المسح داخل المبنى المتضرر في المدينة".

وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.