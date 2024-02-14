السيسي يستقبل أردوغان في مطار القاهرة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، كانوا في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته.

وتشهد العاصمة القاهرة اليوم الأربعاء، قمة رئاسية مصرية تركية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع أردوغان؛ لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن "جلسة المباحثات الموسعة تشهد التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار قي غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لمصر، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبحث أردوغان في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.